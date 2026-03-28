◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月28日、東京ドーム）巨人の先発はハワード投手。去年、楽天で阪神とは一度対戦しています。その時には森下翔太選手と大山悠輔選手にタイムリーを許し、5回2失点。大山選手には3打数2安打と少し苦手にしている印象です。阪神は郄橋遥人投手。オープン戦4試合で15イニングを投げ、19奪三振と素晴らしい数字。プロ9年のキャリアで初めて開幕ローテーションに組み込まれました。巨人では