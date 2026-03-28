プロバレーボールプレーヤーの石川祐希が、左ヒザの重傷からの復帰を目指すサッカー日本代表の南野拓実へ、熱い直筆メッセージを贈った。 これは、両選手がともにコンディショニングのサポートを受けているスポーツサプリメントブランド「DNS」による特別企画「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」の一環として実現したものだ。南野選手は2025年12月の試合中に左