京都の「保津川下り」の船が転覆し、船頭２人が死亡した事故から３年となる２８日、法要が営まれました。 ２０２３年３月、京都府亀岡市で「保津川下り」の船が転覆し、乗客を含む２９人が川に投げ出され、船頭２人が死亡し、乗客１９人がケガをしました。 事故から２８日で３年が経ち、運航組合の事務所では法要が営まれ、関係者ら約１００人が参列。亡くなった２人の写真を前に安全運航を誓いました。 （保津川遊船企