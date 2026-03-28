世界文化遺産の姫路城では「観桜会」が開かれ、訪れた人たちが咲き始めたばかりの桜を楽しんでいます。 真っ白な城に映えるソメイヨシノ。兵庫県姫路市の国宝・姫路城では、恒例の「観桜会」が開催されています。 約１０００本の桜が植えられている姫路城は、日本の「さくら名所１００選」にも選ばれています。 姫路城の桜は今月２４日に開花。会場では箏の演奏が披露される中、地酒が振舞われるなど、多く人が一足早い