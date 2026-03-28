◇MLB エンゼルス 6-2 アストロズ(日本時間28日、ダイキン・パーク)エンゼルス・菊池雄星投手がアストロズ戦に先発登板し、5回途中2失点で勝ち負けは付きませんでした。開幕2戦目を託された菊池投手。1点の援護を受けて今季初のマウンドに上がるも初回、2アウト2塁から自らの暴投と捕手の悪送球が絡み同点に追いつかれます。それでも直後にチームが3点勝ち越しに成功。その裏、菊池投手は2アウトから連打を許し、2アウト1、3塁のピ