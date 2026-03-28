◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月28日東京D）阪神は巨人との開幕2戦目のスタメンを発表し高橋遥人投手（30）が先発マウンドに上がる。高橋は今季で9年目を迎えるが、入団以来度重なる故障に苦しんできており、今回がプロ初の開幕ローテーション入り。そんなストーリーをファンも知るだけに試合前からXでは「開幕二戦目で高橋遥人が先発ってほんと阪神ファンが待ち望んでたよな。この時期から遥人がいるのがまじで心強