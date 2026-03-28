お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（41）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族でお祝いする様子を披露した。【写真】「息子！愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”藤本は「毎日バタバタしながら…イライラしながら…笑 なんだかあっという間でした…」と長男の成長を振り返り、「14歳…なかなか大きくなりました… 嬉し