「笛木醤油」が石川県輪島市の「谷川醸造」へ寄贈する木おけ＝2月6日、埼玉県川島町埼玉県川島町のしょうゆ業者「笛木醤油」が、能登半島地震で被災した石川県輪島市の同業者を支援しようと巨大な「木おけ」を製作した。伝統的なしょうゆ造りに欠かせないが、輪島市の「谷川醸造」では蔵が全壊し大半の木おけが使えない事態に。新たな蔵が完成する今夏にトラックで送り届ける予定で、笛木醤油の笛木吉五郎社長（45）は「しょうゆ