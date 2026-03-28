外国人の不法就労者数が３年連続全国最多となっている茨城県が新年度、独自の「通報報奨金制度」を導入することが決まった。外国人を不法に雇う事業者に関する通報に対し、報奨金を支払い、不法就労対策を強化する狙いだが、「差別・分断を助長する」と反発の声も相次いでいる。有益情報１万円新制度では、外国人を不法に雇う事業者について、県が一般市民から通報を受け、摘発につながるなど有益な情報に対して１万円を支払う