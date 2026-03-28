ヨルダン川西岸地区にあるパレスチナ人の家屋に現れるイスラエル軍の兵士/Cyril Theophilos/CNN via CNN Newsource（CNN）イスラエル人入植者がパレスチナ人数人を残忍に襲撃し、彼らの村に違法な「前哨地」を新たに設置してから12時間後、イスラエル軍が介入に乗り出した。しかし兵士たちは入植者を拘束したり、違法な前哨地を撤去したりはせず、タヤシル村のパレスチナ人住民と、この侵入を取材していたCNNの取材班に狙いを定め