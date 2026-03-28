ドジャースは２７日（日本時間２８日）、本拠地ドジャー・スタジアムでの試合前に２０２５年ワールドシリーズ優勝リングの贈呈式を行った。２年連続世界一の証しとなるリングは、細部にまで?連覇の物語?が刻み込まれた豪華な仕上がりとなった。１４Ｋのイエローゴールドを基調に、「ＷＯＲＬＤ」「ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ」の文字を計８６個のダイヤモンドで装飾。中央には球界ナンバーワンを象徴する１粒のダイヤモンドが据えられ