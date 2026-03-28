２８日放送の「ワイド！スクランブルサタデー」（テレビ朝日系）で、アメリカとイランの停戦交渉について特集した。イランの最高指導者はモジタバ師だが就任してから公の場に姿を見せていない。トランプ大統領は「モジタバ師は交渉に関与してない」と述べ、アラグチ外相とガリバフ国会議長が交渉役を担っている。交渉の仲介役と言われているパキスタンは「（２人を）標的としないでほしい。彼らも排除されれば交渉相手がいなく