日本で栽培・製造された紅茶『和紅茶』。最近ではハーゲンダッツやペットボトル飲料など、身近な商品にも使われていますが、喫茶店文化の中心地・愛知で今、人気が高まっています。 ■じわり人気…海外に比べ渋みが少なく飲みやすい 愛知県半田市にある和紅茶の専門店『メロウ』。喫茶店らしいレトロで落ち着く空間です。 メロウの浅井店長：「（東海3県でも）約100軒以上の農家さんが製造に関わって