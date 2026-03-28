春コーデをもっと垢抜けさせるには、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のおしゃれスタッフさんの着こなしが参考になりそう。今回編集部は、Instagramのフォロワー数2.1万人の42歳のスタッフ・@kanana110さんに注目。「どうコーデを組めばいい？」と悩んでしまったときに、同世代の大人女性が無理なくお手本にできそうな春のカジュアルコーデを紹介します。 リラクシーなシャツをシャӦ