中京大中京が２８日、西宮市内のグラウンドで、智弁学園（奈良）との準決勝に向け前日練習を行った。ここまで３試合で２８４球を投げているエース右腕・安藤歩叶（あると＝３年）は、ブルペンには入らずキャッチボールで軽めの調整。「昨日はいい力感で投げられた。そこを忘れないように下半身の使い方を確認しました」と意図を説明した。八戸学院光星との準決勝では変化球を低めに集め的を絞らせず７回３安打１失点（自責０