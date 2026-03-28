◆米大リーグブルージェイズ３Ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ＷＢＣベネズエラ代表として世界一に輝いたブルージェイズのヒメネスが、開幕戦のラッキーボーイとなった。１点を追う５回１死二、三塁で迎えた第２打席は相手外野手のコミュニケーションミスで左中間へ一時逆転の２点三塁打。三塁走者の岡本がメジャー初得点となった。２―２の９回は２死二、三塁からヒメネスの右前打で