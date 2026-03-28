「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な休日の過ごし方を明かした。MCの藤ヶ谷太輔から「ずっと忙しくないですか」と問われたあのは「そう。かれこれ4、5年はずっと忙しくて」と打ち明けた。「けどまあ忙しそうですねえって言われるけど、そんな…」とそれほどではないとあのちゃん。藤ヶ谷が「休みの時間とか自分の時間とかも取りながら」と続