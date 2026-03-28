テレビアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』（10月放送）のキービジュアルが公開された。キャラクターデザイン栗田聡美描き下ろしの美麗なイラストになっている。【写真】肌真っ白！田村ゆかり…豪華キャスト4人また、追加メインキャスト情報として、クラリッサ・アバネシー役を田村ゆかり、イーノック役を土岐隼一、ファビアン・ワイナー役を山下大輝、シャーロット役を島袋美由利が担当する。■イントロダ