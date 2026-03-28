TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。番組冒頭、リスナーからの番組終了惜しむ手紙を紹介し、井上アナは「報われるような気持ちですね」「うれしい、ありがとう、本当に」と喜び。最後の放送に、パートナーのコラムニスト犬山紙子氏から「これで最後の放送」と振られた井上アナは「ラジオ番組としては今日をもって番組を終えることにしました」と