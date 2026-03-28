昨年１２月、山梨県甲州市の農道で、コンクリートミキサー車がブドウ畑に転落した事故で、甲府労働基準監督署は２５日、同市の土木工事業会社と、工場長の男（４３）を労働安全衛生法違反容疑で甲府地検に書類送検した。発表などによると、同社と男は昨年１２月５日午前８時２５分頃、同市の農道で、最大積載量３８８０キロのコンクリートミキサー車に、約４７００キロの生コンクリートを積載して従業員に運転させた疑い。生コ