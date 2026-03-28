ブラジル・サンパウロで赤ちゃんが乗った車が盗まれる事件がカメラにとらえられた。母親は走って駆け寄ったが追いつけず、別の車で追跡したが、最終的に犯人の男を取り押さえ、子どもは無事に保護された。男は、警察により逮捕されたという。目を離したすきに…赤ちゃん乗せた車を窃盗ブラジル・サンパウロで19日に撮影されたのは、自動車ドロボーの瞬間だった。そして、必死に追いかける持ち主の女性の姿もあった。車内には、生後