きょう（28日）午前、香川県丸亀市の造船会社の工場で、クレーンで吊り下げられていた鉄製の部材が落下、作業をしていた男性にあたり、この男性が死亡しました。 警察によりますと、きょう（28日）午前10時45分ごろ、丸亀市昭和町の造船会社の工場で、クレーン作業中に吊り下げられていた鉄製の部材が落下し、丸亀市の会社員の男性（35）にあたりました。同僚が119番通報しましたが、男性は死亡が確認されました。