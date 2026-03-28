岐阜県高山市で4月に行われる「春の高山祭」に向け、祭り屋台の飾り付けが始まりました。 【写真を見る】「春の高山祭」に向け屋台の飾り付け「屋台やわい」始まる 4月14日と15日の当日には豪華絢爛な屋台が 岐阜・高山市 きょう飾り付けが行われた「三番叟」と呼ばれる屋台は、春の高山祭でからくり奉納を行う3台の屋台のうちの一つです。飾り付けは飛騨地方の方言で「屋台やわい」と呼ばれ、祭り当日に豪華絢爛な屋台を披露す