◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席は勝ち越し機で進塁打を放った。4─4の8回、先頭・フリーランドが二塁打を放ってチャンスメークし、第4打席を迎えた。相手4番手・ギンケルに対し2ボール2ストライクからの5球目、高め直球を振り抜くと打球は二塁