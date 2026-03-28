◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックスの若月健矢捕手が「８番・捕手」でラインアップされた。前日２７日の開幕戦は「５番・ＤＨ」で出場し、今季初の先発マスクとなる。開幕戦でマスクをかぶった森友は「６番・ＤＨ」に入った。チームは開幕戦で９４年以来４度目の２ケタ失点を喫して敗れた。先発は、昨季チーム最多の１１勝を挙げた九里。連敗阻止に向けてマウンドに上がる。以下、両チー