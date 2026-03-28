◆第２７回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第７日（２８日、加須きずな球場ほか）女子のセンバツ準決勝が行われ、４月４日に東京ドームで行われる決勝は佐久長聖（長野）と履正社（大阪）で争われることになった。史上初の４連覇がかかった神戸弘陵（兵庫）は、佐久長聖に逆転で敗れた。神戸弘陵が初回に２点を挙げるとその裏に追いつき、３回に再び２点を失うと４回に同点と食らいついた佐久長聖。終盤の６回に３たび１点