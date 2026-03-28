◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハムの第2戦先発・達孝太投手（22）が初回、いきなり155キロを計測した。先頭の周東を右直、開幕戦で1号ソロを放った近藤は154キロ直球で見逃し三振に仕留めた。迎えた柳町への5球目に155キロを計測。最後は直球で一ゴロに打ち取った。達の最速は156キロで、自己最速にあと1キロに迫る好調ぶりだった。前日27日が22歳の誕生日だった達。オ