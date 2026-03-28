モデルでタレントの滝沢カレンが公開したご飯会ショットにファンは驚いた。２８日までにインスタグラムで「奇妙なメンバーでご飯した日」と始めて、「友達になりたいと思ってから２年経ち川原さんからようやく誘ってもらえましたまさかのノブさんもいて緊張で固まりながらどうやってご飯食べよう、と想像していたら川原さん、春菜さんも誘ってくださいました最高の安心安全私の支え人、春菜さん一気にほぐれて、、」とつ