2026年3月、JR東日本などの鉄道運賃が値上げされました。勤め先への通勤費が変わった人も多いでしょう。それでも会社員の場合、通勤費は会社が出してくれるケースが多いので「通勤費が上がっても、私に損はないよね」と思いがちです。 しかし、この値上げがきっかけで、社会保険料が上がることがあります。特に月給がそれほど高くないパート従業員は、影響を受けやすいともいえます。本記事では、鉄道運賃の値上