走行している車の窓から犬などのペットが顔を出しているのを見かけたことがある人もいるでしょう。 一見ほほえましくもありますが、交通ルールとして問題はないのか、疑問に思うことがあるかもしれません。 本記事では、走行している車の窓からペットが顔を出すことの問題性や罰則について、またペットの正しい乗せ方についてもご紹介します。 走行している車の窓からペットが顔を出しているのは違反？