『AnimeJapan 2026』Netflixスペシャルステージが28日、東京ビッグサイトで行われ、漫画『銀魂』の作者・空知英秋氏のデビュー読切作品『だんでらいおん』の丹波鉄男役・小林親弘、黒鉄美咲役・潘めぐみが登壇した。【動画】公開された『だんでらいおん』予告映像ステージでは、原作にも登場するきく組班長（覆面男）役を杉田智和、オリジナルキャラクターであるレイモンド本田（博士）役を阪口大助、麻子（黒鉄美咲の母）役を