世界は今、これまでの経済ルールが崩壊する「グレートリセット」の足音に怯えています。急激なインフレ、地政学リスク、そしてかつての日本でも起きた預金封鎖の影……。私たちが日常の物価高に一喜一憂している裏で、資産を築き上げた者たちは、すでに「お金という概念」が通用しなくなる日に向けた準備を終えています。本記事では、資産37億円を築いた不動産投資家・小林大祐氏の著書『2035年 増える富・消える富の見分け方 イン