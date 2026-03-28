さまざまな言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、秋の夜長を楽しむ伝統的な習慣から、得体の知れない恐ろしさを感じる様子、さらに説明のつかない不思議な状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてく