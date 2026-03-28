ロッテは28日、昨年に続き地域振興活動の一環として、2026年ファーム・リーグ公式戦ホームゲームのうち14試合を千葉県内各地で開催することになったと発表した。また、5月6日（水・祝）にADEKA袖ケ浦市営球場で開催されるファーム・リーグ公式戦 楽天戦（主催：袖ケ浦市スポーツ協会）の前売りチケットを、3月29日9時00分よりADEKA袖ケ浦市営球場にて販売します。その他の試合の観戦チケットについては、順次販売を予定してい