3月27日午後、静岡市内の商業施設で10代女性のスカートの中を撮影しようとしたとして、30代の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区春日に住む会社員の男（32）です。 警察によりますと、男は3月27日午後5時頃、静岡市葵区内の商業施設で、中部地区在住の10代の女性のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。 目撃した人が男と被害者の女性を連れて交番に来た