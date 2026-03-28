静岡県磐田市で開催されている「木下大サーカス」の来場者が3月27日、5万人を数え、記念のセレモニーが開かれました。 【写真を見る】静岡県磐田市で開催中 木下大サーカス来場者5万人でセレモニー＝静岡 5万人目の来場者となったのは、静岡県掛川市から来た城向嶺さん（9）です。 セレモニーでは、エキサイティング・スーパーイリュージョンのアウグスト・ゴンサルベスさんと