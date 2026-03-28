静岡市葵区の麻機地区で3月28日、水辺の環境を守るため市民たちが清掃活動に取り組みました。 【写真を見る】静岡市麻機地区で水辺の環境を守る清掃活動 川沿いから空き缶や自動車部品などのゴミ回収＝静岡市葵区 この清掃活動は、静岡東ロータリークラブが主体となり、30年以上、毎年この時期に行っています。 会員や地元住民など約60人が参加し、器具を使いながら川の中や川沿いのゴミを拾い集めました。 ゴミは