28日午前1時頃、村上市間島のＪＲ羽越線の線路脇で男性の遺体があるのを、線路を点検していた男性作業員が発見しました。現場の状況などから男性は列車にはねられたとみられています。男性の身元は当初わかっていませんでしたが、警察のその後の調べで近くに住む無職の男性(73)とわかりました。現場はＪＲ間島駅から北側 約270ｍの地点で、秋田方面の下り線の線路脇です。