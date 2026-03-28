APUでは職員の事務的ミスにより、約100人の留学生の入国が新年度に間に合わない可能性があることがわかりました。 大学によりますと、APU・立命館アジア太平洋大学は去年10月、留学生の在留資格取得の手続きが簡素化される出入国在留管理庁の「適正校」から除外されたということです。留学生の氏名や国籍居住地などの入管への届出を2023年分から2年続けて怠ったためです。以前は努力義務だった届出が厳格化され、入管から指導を受