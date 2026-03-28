◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「3番・遊撃」で先発出場。3回に逆転3ランを放った。1─2の3回、大谷、タッカーが連続四球で1死一、二塁の好機をつくると、相手先発・ネルソンの外角直球を捉え、右中間スタンドに逆転3ランを放り込んだ。米スポーツ専門サイト「ジ・ア