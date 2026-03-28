女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムが28日までに更新され、錦織丈役の俳優・杉田雷麟（23）のコメントが紹介された。物語の舞台のひとつとなった島根県・松江放送局で行われたイベント「最終回を見る会〜出演者と一緒に見届けよう！〜」に小泉八雲のひ孫で小泉八雲記念館館長・小泉凡氏とともに出席し、トークショーや参加者たちと最終回のリアルタイム視