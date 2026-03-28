◇出場選手登録【DeNA】入江大生投手（先発要員）【中日】根尾昂投手（中継ぎ強化）【ソフトバンク】松本晴投手（先発要員）、大野稼頭央投手（中継ぎ強化）【日本ハム】達孝太投手（先発要員）【オリックス】九里亜蓮投手（先発要員）【楽天】滝中瞭太投手（先発要員）◇同抹消【中日】アブレウ投手（腰痛）