阪神１１Ｒ・毎日杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝ローベルクランツ単勝１・１倍の圧倒的支持を集めた８月の中京２歳未勝利（芝２０００メートル）の勝ちっぷりが忘れられないサトノダイヤモンド産駒。最後方からになったが、慌てず脚をため、向こう正面からポジションを上げると、上がり最速３３秒９で２着を３馬身差で突き放す完勝。松山弘平騎手は「すごい脚で非常に強い競馬。クラスが上がっても十分勝負になる」と印象的なコメント