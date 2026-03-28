女優の尾碕真花（おさき・いちか）が２８日、都内で「尾碕真花２０２６・４―２０２７・３カレンダー発売記念イベント」を行った。テーマは”色”。赤、ピンク、水色、黄色、紫、白と６つの好きな色を取り入れ「それぞれの色の洋服に合わせて、メイクをしてもらった。色々な私が見ていただけるんじゃないか」と期待。「家はトランプみたい」と色々な色であふれているという。お気に入りは４月のピンクのワンピースを着た一