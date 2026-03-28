◆米大リーグブルージェイズ３Ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が見せる“あの仕草”は何なのか―。左手をおわんのようにし、右拳でグルグル回すジェスチャー。この日は３度あった。まずは試合前の開幕戦セレモニーで選手紹介され、大きなスクリーンに映し出された時。そして７回に記念すべきメジャー初安打となる左前打を放った時。そして、ヒメ