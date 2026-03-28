◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）広島―中日のスタメンが発表された。広島は先発投手を除き、前日と同様。前夜プロ初安打で劇的なサヨナラ打を放ったドラフト３位・勝田（近大）は「８番・二塁」でスタメン出場する。先発は新外国人ターノック（前マーリンズ３Ａ）。球団の新助っ人による初登板勝利は９５年・チェコ、０５年・ロマノ、１１年・バリントン、１５年・ジョンソン、２２年・アンダーソ