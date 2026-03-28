Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季限りで退団し、メルセデスと交渉に入ると、スペイン紙「アス」（コロンビア版）が報じた。２０２１年から４季連続王者のフェルスタッペンはレッドブルの今季マシンの不振について「まるでマリオカートみたいだ」「まったく楽しくない」「ステロイドを投与したフォーミュラＥ」などと不満をぶちまけている。ここまで勝利がないこともあって焦りを募らせているとみ