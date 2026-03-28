太平洋戦争中、十島村の悪石島沖でアメリカ軍に撃沈された学童疎開船「対馬丸」。内閣府の調査で魚雷攻撃でできたとみられる穴が確認されました。 悪石島沖水深およそ870メートルの海底に沈んでいる対馬丸です。 「対馬丸」は1944年8月22日、沖縄から長崎へ向かう途中、アメリカ軍の攻撃を受けて沈没。乗っていた1788人のうち子ども784人を含む1484人が亡くなりました。 内閣府は去年11月から1か月間、遠隔操作の探査機を