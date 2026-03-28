2年連続で荒茶生産量が日本一になったかごしま茶。28日からJR鹿児島中央駅前で生産者らによる感謝のイベントが始まりました。 このイベントはかごしま茶の荒茶生産量2年連続の日本一を受けて県茶業会議所が開きました。 会場には、県内17の生産者らがブースを出店し、かごしま茶を振舞うなどして、感謝を伝えました。 （福岡からの女性客）「今新茶を飲ませていただいたんですけど、美味しかったので買いました」 （東京