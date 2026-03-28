【モデルプレス＝2026/03/28】女優の吉岡里帆が3月27日、自身のInstagramを更新。重ためのぱっつん前髪スタイルを公開し、話題となっている。【写真】33歳美人女優「お人形さんみたい」雰囲気一変ヘアスタイル◆吉岡里帆「パッツン前髪」姿披露吉岡は「映画『ストリート・キングダム』本日公開！感想待ってるね」と、自身が出演している映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」について記し、複数枚の写真を投稿。おか